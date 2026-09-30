Comenzó la Feria Popular del Libro de San José

La 6ta edición de la Feria del Libro de San José comenzó este miércoles con actividades destinadas a estudiantes de nivel inicial, desarrolladas durante la mañana y la tarde. Las propuestas están a cargo del Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San José, en el marco de la programación educativa de la Feria.

Las actividades con instituciones educativas continúan este jueves, con propuestas destinadas a estudiantes de primer y segundo ciclo, que serán llevadas adelante por el Área de Educación y la Escuela de Oficios; y el viernes con la Feria Vocacional que se realizará en El Paseíto,

Además, este lunes por la tarde comenzará la programación de la edición con presentaciones de libros desde las 18.30 horas cuando se realizará la inauguración de las actividades y, posteriormente, se presentarán “Nuevos AtardeSeres (Treinta años de poesía)”, de César F. Taurel; “Noches Eléctricas”, de Braulio Durand; y “Entre Ríos, paraíso de las aves silvestres”.

La Feria Popular del Libro permanecerá abierta de 9 a 12 horas y desde las 14 horas hasta el cierre de las actividades, con propuestas para instituciones educativas y público general.

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