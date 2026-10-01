Actividades educativas y de intercambio con adolescentes

En el marco del Plan San José Te Cuida, equipos de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, participaron de una jornada de convivencia de la Escuela Nº 10 “Juan Bautista Alberdi” de barrio El Colorado, la cual se desarrolló en la Granjita de la Primera Administración.

Durante el encuentro se desarrollaron distintas actividades y dinámicas vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI) y a la Salud Mental, generando un espacio de intercambio para conversar sobre diferentes temas, plantear inquietudes, compartir experiencias y expresar preguntas de interés para los propios estudiantes.

La propuesta permitió fortalecer los espacios de escucha y diálogo entre los equipos municipales y la comunidad educativa, promoviendo herramientas para el cuidado y el abordaje de la salud desde una perspectiva integral. En este sentido, desde la Secretaría se destacó la importancia de acercar estas propuestas a las instituciones educativas y generar espacios donde las y los estudiantes puedan participar activamente.

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