Arévalo participó del acto de habilitación del nuevo espacio público y de saneamiento sobre el arroyo Las Viejas, en la ciudad de Paraná

La actividad contó con la presencia de la intendenta anfitriona, Rosario Romero; el ex intendente Adán Bahl; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y ex ministro nacional, Gabriel Katopodis; además de intendentes, legisladores y funcionarios provinciales de diversos puntos de Entre Ríos.

​»Destacamos el valor transformador de este proyecto, el cual había comenzado originalmente con financiamiento del Estado nacional. Ante la posterior paralización de los fondos e interrupción de los trabajos por parte de Nación y Provincia, la Municipalidad de Paraná tomó la decisión política de asumir con recursos propios la inversión necesaria para reactivar y finalizar la obra», manifestó al respecto Arévalo.

​Explicando que «en este sentido, remarco la importancia de dar continuidad a los equipos de gestión para concretar proyectos estratégicos que impactan en la calidad de vida de los vecinos, porque se demuestra con hechos que cuando hay planificación, continuidad y un equipo comprometido, las obras se terminan».

«En un contexto sumamente complejo, donde la Nación y la Provincia han paralizado la obra pública, la decisión de afrontar y culminar estos trabajos con recursos locales marca un camino a seguir. Terminar lo empezado es defender los derechos de nuestras comunidades», aseveró el Intendente de San José de Feliciano.

​Puntualizando finalmente que «el acompañamiento de intendentes y legisladores entrerrianos en este acto ratifica el compromiso regional y la labor articulada para exigir el cumplimiento de los compromisos de infraestructura, garantizando que el desarrollo de cada municipio no se detenga».

www.discofm.com.ar