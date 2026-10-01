Arévalo participó del acto de habilitación del nuevo espacio público y de saneamiento sobre el arroyo Las Viejas, en la ciudad de Paraná

La actividad contó con la presencia de la intendenta anfitriona, Rosario Romero; el ex intendente Adán Bahl; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y ex ministro nacional, Gabriel Katopodis; además de intendentes, legisladores y funcionarios provinciales de diversos puntos de Entre Ríos.
»Destacamos el valor transformador de este proyecto, el cual había comenzado originalmente con financiamiento del Estado nacional. Ante la posterior paralización de los fondos e interrupción de los trabajos por parte de Nación y Provincia, la Municipalidad de Paraná tomó la decisión política de asumir con recursos propios la inversión necesaria para reactivar y finalizar la obra», manifestó al respecto Arévalo.
Explicando que «en este sentido, remarco la importancia de dar continuidad a los equipos de gestión para concretar proyectos estratégicos que impactan en la calidad de vida de los vecinos, porque se demuestra con hechos que cuando hay planificación, continuidad y un equipo comprometido, las obras se terminan».
«En un contexto sumamente complejo, donde la Nación y la Provincia han paralizado la obra pública, la decisión de afrontar y culminar estos trabajos con recursos locales marca un camino a seguir. Terminar lo empezado es defender los derechos de nuestras comunidades», aseveró el Intendente de San José de Feliciano.
Puntualizando finalmente que «el acompañamiento de intendentes y legisladores entrerrianos en este acto ratifica el compromiso regional y la labor articulada para exigir el cumplimiento de los compromisos de infraestructura, garantizando que el desarrollo de cada municipio no se detenga».
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