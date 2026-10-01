El Foro de Seguridad Ciudadana abordó los ciberdelitos y estafas con prestadores turísticos

El Honorable Concejo Deliberante de San José fue sede este miércoles 30 de septiembre de una charla sobre ciberdelitos y estafas virtuales, destinada especialmente a prestadores turísticos de la ciudad y la región.

La actividad fue pensada en el marco del Foro de Seguridad Ciudadana y contó con el acompañamiento de integrantes de la Jefatura Departamental Colón, el Subcomisario Leandro Berón y la Oficial Ayelén Muñoz, quienes brindaron información y herramientas para reconocer diferentes modalidades de delitos y estafas que se producen a través de medios digitales.

Participaron de la jornada la Presidente del HCD y del Foro de Seguridad Ciudadana, Mirta Pérez; la Concejal Silvia Camejo; y la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, junto a prestadores turísticos.

Desde el Foro de Seguridad Ciudadana de San José, se continúa promoviendo espacios de prevención, información y concientización, fortaleciendo el trabajo articulado entre las instituciones y la comunidad para generar entornos más seguros también en el ámbito digital.

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