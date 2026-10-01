Micro colisionó con un animal vacuno en la Autovía

En horas de la madrugada de este jueves, personal de Comisaría Ubajay, dependiente de Jefatura Departamental Colon, intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Autovía G. Artigas, a la altura del kilómetro 207, donde un micro de larga distancia, que se dirigía desde Formosa hacia Buenos Aires, colisionó contra un animal vacuno que se encontraba sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el animal quedó sin vida a un costado de la ruta, mientras que el conductor, un hombre de 33 años, fue trasladado al Centro de Salud para su evaluación, constatándose que no presentaba lesiones.

El tránsito se mantuvo normal en el sector, continuándose con las actuaciones correspondientes.

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