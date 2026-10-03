Ahora es posible constituir el domicilio electrónico para las notificaciones de ANSES

En el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, en línea con el Gobierno nacional, ANSES informa que ahora las personas mayores de 16 años pueden constituir, de forma voluntaria, el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social para recibir notificaciones, resoluciones, citaciones o comunicados de manera segura, ágil, personalizada y digital en la sección Mi Buzón de mi ANSES web.

Para gestionarlo, los interesados deben ingresar a la web o la app mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí, ir a Domicilio y datos de contacto, opción Domicilio electrónico. Solo se requiere contar con un correo electrónico validado, verificado, único y personal.

Es importante tener en cuenta que la elección del domicilio electrónico es definitiva y se hace efectiva desde el momento en que es aceptada.

Para más información, ingresar aquí.

www.discofm.com.ar