Condenados por Narcomenudeos ocurridos en Villa Elisa

En la mañana de éste viernes, en el salón de audiencias del Juzgado de Garantías de Colón a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya se dictó sentencia en el marco de dos causas tramitadas ante la Unidad Fiscal Colón a cargo del Fiscal Alejandro Perroud en las que se investigaran hechos de comercialización de estupefacientes ocurridos en la ciudad de Villa Elisa, según informó la Unidad Fiscal Colón .

Mediante procedimiento de juicio abreviado fueron condenados Alberto Luis Orcellet (38) y Emanuel Roberto Orcellet (40), a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que Maximiliano Bes Grantón (41) fue condenado a la pena de cuatro (4) años de prisión de cumplimiento efectivo, todos ellos por el delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor.

La investigación respecto de Alberto y Emanuel Orcellet se inició en abril de 2025, a partir de información obtenida por personal de Prefectura Naval Argentina – Prefectura Colón, que daba cuenta de una posible actividad de comercialización de estupefacientes desarrollada desde un domicilio de Bv. Schroeder de Villa Elisa. A partir de allí se realizaron durante varios meses tareas de vigilancia, fotografías y filmaciones, registrándose movimientos compatibles con la comercialización de sustancias al menudeo. La investigación fue posteriormente complementada con las tareas que paralelamente llevaba adelante la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón.

Por su parte, la investigación respecto de Maximiliano Bes Grantón permitió establecer que, al menos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, comercializaba cocaína desde un domicilio ubicado en Av. Libertad de Villa Elisa.

Las investigaciones, que inicialmente tramitaron por separado y estuvieron a cargo de ambas fuerzas de seguridad, presentaron posteriormente puntos de conexión, al establecerse vínculos entre los investigados, lo que determinó finalmente la acumulación de ambos legajos.

Como resultado de las investigaciones, el 7 de marzo de 2026 se realizaron allanamientos simultáneos en ambos domicilios. En la vivienda vinculada a los hermanos Orcellet fueron secuestrados 48 gramos de cocaína, balanzas de precisión, elementos de corte, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados con la actividad investigada. En tanto en el domicilio de Bes Grantón fueron secuestrados 26,3 gramos de cocaína, teléfonos celulares, balanzas digitales y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia. Los tres quedaron detenidos en el marco de dichos procedimientos.

Las tareas de vigilancia, los registros fotográficos y fílmicos y los elementos secuestrados durante los procedimientos permitieron reunir la prueba que sustentó la acusación fiscal y posterior condena. Los tres imputados reconocieron su responsabilidad penal en los hechos en el marco del procedimiento abreviado.

Luego del dictado de la sentencia, los condenados fueron trasladados a distintas unidades penitenciarias para el cumplimiento de las penas impuestas: Emanuel Roberto Orcellet, a la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay; Alberto Luis Orcellet, a la Unidad Penal Nº 8 de Federal; y Maximiliano Bes Grantón, a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

La foto corresponde a los allanamientos realizados el 7 de marzo de 2026, en relación a la causa.

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