Emprendedores entrerrianos accedieron a Microcréditos para el Impulso Local

El Gobierno de Entre Ríos acompaña a emprendedores en distintas localidades a través de esta política implementada por el Ministerio de Desarrollo Humano. Durante esta semana, más de 85 emprendedores accedieron a recursos para potenciar sus actividades.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, entregó este jueves Microcréditos para el Impulso Local a 70 emprendedores de Gualeguaychú, en el marco de una política que brinda acompañamiento y herramientas para el desarrollo de proyectos productivos en distintas localidades de la provincia. La entrega se realizó en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; la viceintendente Julieta Carranza; la directora general de Economía Social, Rosario Ledri; y el secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano.

En este marco, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso destacó «detrás de cada uno de estos proyectos hay emprendedores entrerrianos con gran empuje, creatividad y ganas de salir adelante. Estos microcréditos no son solo un aporte económico, son un voto de confianza a su capacidad de trabajo y un impulso concreto para que puedan hacer realidad sus sueños».

En esta oportunidad, los 70 emprendedores recibieron en conjunto una inversión superior a los 28 millones de pesos para el desarrollo y el fortalecimiento de sus actividades. Los proyectos corresponden a diversos rubros, entre ellos gastronomía, producción textil, estética, decoración, servicios, carpintería, mantenimiento de espacios verdes y producción.

La política de Microcréditos para el Impulso Local se implementa desde el Ministerio, a través de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, que articula con los gobiernos locales para acompañar a emprendedores de distintas comunidades entrerrianas. En ese marco, durante esta semana también se realizó una entrega en Federal. En esta ocasión la actividad contó con el acompañamiento de la senadora provincial Nancy Miranda; la diputada provincial Noelia Taborda; y el subsecretario de Producción y Economía Social municipal, Héctor Osvaldo Girolami. Durante la jornada fueron 17 los beneficiarios de este programa, con una inversión superior a los cinco millones de pesos. Entre los rubros se destacan los alimenticios, marroquinería, cuchillería, tejido y servicios.

Al respecto la directora general de Economía Social, Rosario Ledri, concluyó: «Detrás de cada microcrédito hay mucho más que un número: hay esfuerzo, horas de trabajo, ideas y sueños que buscan convertirse en realidad. Por eso, acompañarlos con herramientas concretas como el microcrédito es una decisión que apuesta al trabajo, a la producción y al desarrollo de nuestras comunidades. Cada entrega representa una oportunidad para crecer, fortalecer un emprendimiento y seguir avanzando. Creemos en quienes trabajan, producen y no se rinden, y desde el Estado tenemos la responsabilidad de estar cerca y acompañarlos».

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