Motociclista resultó con lesiones graves tras un accidente ocurrido en Villa Elisa

En horas del mediodía de este viernes, personal de Comisaría Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de Bv. Francou y General Las Heras, protagonizado por un automóvil y una motocicleta.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil marca Chevrolet Corsa y una motocicleta marca Zanella ZB 100 cc. colisionaron en dicha intersección, resultando lesionada la conductora del rodado menor porte, una joven de 17 años.

La motociclista fue trasladada al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura de brazo derecho.

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