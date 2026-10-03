Se puso en marcha la primera etapa de Capacitación del Plan Integral de Salud Mental «Feliciano Te Acompaña»

La jornada inicial de formación en escucha activa y herramientas de contención comunitaria se desarrolló en el Salón del Bicentenario y estuvo a cargo de la licenciada en Psicología María del Carmen Monti.

​En el marco del despliegue del Plan Integral de Salud Mental y Bienestar Comunitario «Feliciano te Acompaña», el Municipio dio inicio formal a la primera fase operativa del programa, centrada en la formación y preparación del personal de la administración pública local.

​La primera sesión contó con la participación de más de 70 agentes y funcionarios municipales que colmaron el Salón del Bicentenario. La jornada estuvo coordinada por la diseñadora técnica de la propuesta anexa, quien presentó los lineamientos conceptuales de los casos a trabajar.

​Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo e intercambio sumamente fructífero sobre las distintas realidades sociales que atraviesan a la ciudad en la vida diaria. Asimismo, se abordaron pautas fundamentales para el desarrollo de la escucha activa, y se ofrecerán herramientas y protocolos iniciales sobre cómo recepcionar, orientar y canalizar de forma responsable y confidencial las situaciones que se presentan en los distintos ámbitos de la comunidad.

​De esta manera, el Municipio de San José de Feliciano continúa consolidando una red municipal preparada, capacitada y comprometida para acompañar, detectar de forma temprana y articular las respuestas de cuidado necesarias para el bienestar de todos los vecinos.

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