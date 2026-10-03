Secuestran una motocicleta durante una investigación policial

En el marco de una investigación iniciada por presuntas maniobras riesgosas, pruebas de velocidad y destrezas arriesgadas realizadas con un motovehículo en la localidad de Pueblo Cazes, bajo los lineamientos de la Unidad Fiscal local, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón llevó adelante distintas diligencias para aportar a la causa, entre ellas la recopilación de varias entrevistas y obtención de registros fílmicos.

En el desarrollo de las tareas investigativas, efectivos de Sub Comisaría La Clarita y del Destacamento San Antonio lograron localizar e interceptar en inmediaciones de calles Barón Hirsch y El Sauce de Pueblo Cazes, a un joven de 20 años afincado en esa localidad, quien se desplazaba en una motocicleta marca Honda Titán 150 cc., la cual no contaba con dominio colocado.

Al verificar el rodado, se constató que las numeraciones correspondientes al motor y cuadro se encontraban suprimidas.

Informada la Agente Fiscal en turno sobre los pormenores, se dispuso el formal secuestro de la motocicleta y la correcta identificación del ciudadano, quien quedó supeditado a las actuaciones judiciales.

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