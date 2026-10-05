Autoridades del Bersa se interiorizaron sobre la situación local y del Municipio de Feliciano

Autoridades del Nuevo Banco Entre Ríos se reunieron con el Intendente de la ciudad de San José de Feliciano, Damián Arévalo, en el marco de las reuniones que los representantes de la entidad mantienen durante el año con los principales clientes.

La visita consistió en la presencia de Miguel Pacher, gerente de Banca de Empresas y Emanuel Murelli, gerente corporativo del Sector Público.

Asimismo, la reunión permitió presentar las propuestas que tiene el banco y escuchar las necesidades del gobierno municipal, para trabajar en conjunto y hacer crecer cada vez más la relación comercial con la Municipalidad.

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