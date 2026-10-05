CAFESG puso en marcha el programa “Encuentro Vital” en el Centro de Jubilados Nuevo Milenio

Con juegos, premios, elección de reina, show y baile, este domingo comenzó el taller recreativo “Jugar es vivir”, la primera propuesta del programa impulsado por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande destinado a los adultos mayores.

En el marco de las acciones destinadas a promover la participación, el acompañamiento y el bienestar de los adultos mayores, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) dio inicio oficialmente a su programa “Encuentro Vital – Espacio Comunitario para Adultos Mayores”.

La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de aprendizaje, recreación y encuentro, brindando herramientas que permitan fortalecer la autonomía, la confianza y el disfrute en diferentes situaciones de la vida cotidiana. A través de este programa, durante los meses de octubre y noviembre se desarrollarán tanto propuestas recreativas como capacitaciones en herramientas digitales en distintos puntos de la comunidad.

«Desde CAFESG promovemos no solo el desarrollo de la región con obras, sino tambien ponemos el foco en el desarrollo humano en nuestras comunidades, por eso es importante para nosotros continuar impulsando este tipo de actividades que tanto bien hacen» dijo Martín Dri, vocal de CAFES en el marco del primer encuentro del programa.

“Jugar es vivir”

Las actividades comenzaron este domingo 4 de octubre, a partir de las 15 horas, en el salón del Centro de Jubilados Nuevo Milenio (ubicado en Tala y República del Paraguay), donde se llevó a cabo el primer encuentro del taller recreativo “Jugar es vivir”.

Esta primer jornada superó las expectativas y se vivió como una verdadera fiesta comunitaria. Los participantes compartieron una tarde inolvidable que incluyó juegos, entrega de premios, la tradicional elección de reina, además de momentos de música con show en vivo y baile, promoviendo el esparcimiento, la alegría y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

La propuesta tendrá su continuidad dentro del ciclo con una segunda jornada recreativa prevista para el miércoles 14 de octubre, a las 9 horas, en el Salón Centenario (ubicado en Diamante y Dr. Florenza).

Próximas capacitaciones: uso del celular y cajero automático

Como parte integral de “Encuentro Vital”, el programa también contempla instancias de formación práctica orientadas a facilitar la gestión cotidiana y la autonomía digital de los adultos mayores.

En este sentido, el próximo viernes 9 de octubre, de 10 a 12 horas, en el salón del Centro de Jubilados Plaza Sol (Entre Ríos 1177), se llevarán a cabo los talleres “Aprendemos a usar nuestro celular” y “Aprendemos a usar el cajero automático”. Estas capacitaciones buscan transmitir que nunca es tarde para aprender algo nuevo, brindando herramientas sencillas y seguras para el manejo habitual de dispositivos y trámites bancarios.

Desde CAFESG señalaron la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas comunitarias que integran el acceso a nuevos saberes con espacios vitales de recreación y socialización, reafirmando que la autonomía y el aprendizaje no tienen edad.

Para más información sobre el cronograma completo de actividades del Área de Desarrollo de CAFESG se puede ingresar en: https://cafesg.gob.ar/cafesg2/wp-content/uploads/2026/09/Agenda-de-Actividades-CAFESG-01.pdf, recordando que las inscripciones se realizan directamente en cada Centro de Jubilados.

www.discofm.com.ar