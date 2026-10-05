Este miércoles comienza el 1er Foro Municipal de Salud Mental

Este miércoles 7 de octubre dará comienzo en San José el 1er Foro Municipal de Salud Mental “Construir redes, fortalecer el cuidado”, una iniciativa que propone abordar de manera integral algunas de las problemáticas más complejas y sensibles que atraviesan actualmente a la comunidad en materia de salud mental.

Con la presencia de destacados profesionales y especialistas, el encuentro ofrecerá espacios de formación, intercambio y reflexión a través de paneles, mesas de debate y talleres, poniendo en discusión los desafíos actuales y la necesidad de fortalecer las respuestas desde una perspectiva comunitaria.

A pocas horas de su inicio, quedan muy pocos cupos disponibles, reflejo del interés generado por una propuesta que se desarrollará durante el miércoles 7 y jueves 8 de octubre.

Desde la Municipalidad de San José se ultiman los detalles para el desarrollo del encuentro. Las tareas de organización y coordinación están a cargo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, que viene trabajando en la planificación de cada una de las actividades que integran el programa.

El Foro busca fortalecer las redes entre instituciones, profesionales, trabajadores y comunidad, entendiendo que las problemáticas vinculadas a la salud mental requieren respuestas integrales, articuladas y construidas colectivamente.

A lo largo de ambas jornadas habrá disertaciones, mesas de debate y actividades complementarias, entre ellas el taller vivencial “Tangoterapia” y “¿Quién cuida a los que cuidan?”, incorporando diferentes miradas sobre prevención, vínculos, autocuidado y construcción comunitaria.

San José se prepara así para dos jornadas de formación, debate y construcción colectiva en torno a uno de los grandes desafíos de la salud actual.

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