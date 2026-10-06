Octubre Rosa: invitación a participar de la caminata recreativa de concientización por el cáncer de mama

El domingo 25 de octubre a las 9:00 horas se realizará una caminata de concientización por el cáncer de mama, organizada por LALCEC San José.

Desde la Municipalidad de San José se acompaña esta iniciativa, cuyo objetivo es transmitir un mensaje de prevención y sensibilización sobre una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Caminamos porque sabemos que hablar de salud mamaria salva vidas.

Caminamos porque esta causa que compartimos nos acerca, nos toca y nos moviliza.

Caminamos para acompañar a otras personas.

Caminamos para que muchas más personas sean parte del 90% que puede llegar a tiempo.

Porque queremos sortear las barreras que impiden los controles por falta de información o recursos.

Porque queremos que sean más quienes se hagan los chequeos.

Nos volvemos a encontrar para caminar, una vez más, para llegar a tiempo.

El lugar de partida será el Predio Multieventos, con un recorrido de 5 kilómetros.

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