Se licitará la terminación de 17 viviendas en Concepción del Uruguay

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitará la terminación de 17 viviendas en Concepción del Uruguay. Las obras serán financiadas a través del programa provincial Ahora Tu Hogar.

Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial superior a los 1.387 millones de pesos y un plazo de ejecución de 10 meses corridos. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 17 de noviembre, a las 10, en la sede del organismo.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, afirmó que «por decisión del gobernador Rogelio Frigerio estamos recuperando obras que permanecieron paralizadas durante años para transformarlas en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de las familias entrerrianas».

Asimismo, indicó que «cada unidad habitacional que construimos implica no solo que una familia tenga un hogar, sino también que se active la economía local mediante la compra de materiales y la generación de mano de obra». Y agregó: «Estas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que esperan acceder a su casa propia y brindarles a sus hijos un futuro con mayor bienestar».

Detalle de las obras

Para la continuidad del grupo habitacional se respetará el proyecto original, compuesto por 17 viviendas de tres dormitorios. Las mismas se desarrollarán en planta baja y contarán con estar-comedor con cocina integrada, baño completo y lavadero.

Las obras de infraestructura comprendidas incluyen la ejecución de redes de agua potable y desagües cloacales, con sus respectivas conexiones domiciliarias; energía eléctrica, alumbrado público y trama vial. Además, se incorpora una obra de nexo para la ejecución de la red de energía eléctrica.

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