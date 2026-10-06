Un ciervo habría provocado un despiste de una camioneta en la Autovía

Un siniestro vial se registró durante las primeras horas de la mañana de este martes sobre la traza de la Autovía General Artigas. El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 162, dentro de la jurisdicción operativa de la Comisaría de Pueblo Liebig, dependiente de la Jefatura Departamental Colón.

Por causas que se tratan de establecer, el suceso fue protagonizado por un vehículo, marca Ford, modelo Ranger (cabina simple), el cual era conducido por un ciudadano de 46 años, domiciliado en la localidad de San Salvador. Según datos preliminares, el conductor habría realizado una maniobra evasiva ante la intempestiva irrupción de un ejemplar cérvido sobre la calzada, circunstancia que derivó en la pérdida del control del rodado y su posterior impacto contra la estructura del guardarraíl.

Como resultado de la colisión, el único ocupante del vehículo presentó dolencias y traumatismos. Ante esta situación, fue asistido en el lugar y posteriormente debió ser traslado hacia el hospital San Benjamín de la ciudad de Colón, en donde los facultativos constataron: Fractura Costal Vertebral en Pelvis Izquierda – Pie Izquierdo Fractura – Columna Lumbar – Contusiones Pulmonares Bilaterales – Dorsales. Lesiones Graves.

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