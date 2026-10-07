Comenzó el 1er Foro Municipal de Salud Mental con una amplia convocatoria

Con una importante participación de profesionales, trabajadores de distintas áreas, instituciones y vecinos de la comunidad, comenzó este miércoles el 1er Foro Municipal de Salud Mental, una propuesta organizada por la Municipalidad de San José para generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio en torno a los desafíos actuales de la salud mental y las respuestas que se construyen desde el territorio.

El intendente de San José, Gustavo Bastian, acompañó la apertura y el desarrollo de esta primera jornada junto a la viceintendenta Mirta Pérez y autoridades de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, área responsable de la organización del encuentro.

Durante la apertura, Bastian destacó especialmente la necesidad de poner el foco en la prevención, entendiendo que el abordaje de la salud mental requiere políticas públicas sostenidas que permitan intervenir antes de que las situaciones se profundicen.

En ese sentido, el Intendente remarcó que la salud mental no puede abordarse únicamente cuando aparece una situación crítica, sino que requiere generar herramientas de prevención, acompañamiento y contención desde los distintos espacios de la comunidad. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado municipal de promover estos ámbitos y fortalecer el trabajo articulado entre profesionales, instituciones y organizaciones.

Bastian también valoró la amplia convocatoria alcanzada en esta primera edición del Foro y señaló que la participación de personas provenientes de diferentes ámbitos demuestra la necesidad de hablar de salud mental, capacitarse y construir respuestas de manera colectiva.

El mandatario municipal destacó además la importancia de trabajar desde la cercanía y el territorio, fortaleciendo los dispositivos locales y las redes comunitarias. En este marco, sostuvo que las políticas de prevención requieren del compromiso conjunto de las áreas de salud, educación, desarrollo social, instituciones y familias, entendiendo que el cuidado de la salud mental atraviesa a toda la comunidad.

Una mirada desde el territorio

Durante la primera jornada se desarrollan los paneles “De la Ley al territorio: desafíos actuales para garantizar el derecho a la salud mental” y “El territorio también cuida: salud mental, comunidad y políticas públicas”, que ponen en diálogo diferentes miradas y experiencias sobre la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, las políticas públicas, la promoción y prevención, la atención primaria y la construcción de redes comunitarias.

La propuesta incluye además el taller vivencial de Tango Terapia, a cargo del profesor Nicolás Artín, una experiencia que invita a pensar el tango como una herramienta para la promoción de la salud mental, el encuentro y la construcción comunitaria.

El Foro continuará este jueves 8 de octubre con nuevos paneles y el taller “¿Quién cuida a los que cuidan?”, que abordará el impacto de las tareas de cuidado, el autocuidado y la salud mental desde una propuesta teórico-práctica.

Con la realización de este primer Foro, el Municipio busca instalar y profundizar una agenda de trabajo que permita hablar de salud mental desde la prevención, derribar estigmas, fortalecer los vínculos comunitarios y construir herramientas colectivas de cuidado.

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