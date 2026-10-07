Entre Ríos presentó sus políticas de cuidado para personas mayores en un encuentro regional

La provincia participó de las Jornadas Gerontológicas Interprovinciales 2026, realizadas en Córdoba, donde compartió experiencias y estrategias vinculadas al cuidado, la participación y el ejercicio de derechos de las personas mayores.

Bajo el lema Construyendo una región para todas las edades: las personas mayores y su protagonismo, se desarrollaron en Córdoba las Jornadas Gerontológicas Interprovinciales 2026, un espacio de encuentro e intercambio entre representantes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para abordar los desafíos que plantea el envejecimiento y fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas mayores.

En representación de Entre Ríos participó la directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Graciela Mántaras, quien integró el panel Políticas públicas y participación ciudadana: desafíos para construir una sociedad para todas las edades, junto a referentes de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Durante la jornada se compartieron las principales líneas de trabajo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Políticas del Cuidado, orientadas a fortalecer las condiciones de vida, la autonomía y el ejercicio de derechos de las personas mayores.

Entre las acciones presentadas se destacó el programa En-Vejez-ER y el subsidio anual destinado a residencias de personas mayores, que contempla tanto el mejoramiento de las condiciones edilicias de las instituciones como iniciativas vinculadas al bienestar y la calidad de vida de quienes viven en ellas y de las personas mayores que requieren distintos tipos de apoyo.

También se puso en valor el trabajo desarrollado a través del Programa de Capacitación y Gestión, que promueve talleres y propuestas de formación sobre buen trato, escucha activa, atención centrada en la persona y participación desde la propia voz. En esta línea, se presentaron además las Jornadas Provinciales de Personas Mayores Octubre Mayor y el Congreso de Cuidado Integral de Personas Mayores, cuya segunda edición se realizará este año.

Mántaras destacó la importancia de estos espacios de intercambio regional y señaló que permiten «conocer realidades que difieren y se asemejan al mismo tiempo». Asimismo, valoró que el trabajo conjunto con las provincias vecinas permite «estrechar lazos» y avanzar en el diseño de proyectos comunes para la región.

La participación de Entre Ríos permitió compartir una mirada integral sobre las políticas de cuidado, que entiende a las personas mayores como sujetos de derecho y protagonistas de sus propias decisiones. Desde esta perspectiva, el cuidado es concebido como una responsabilidad compartida entre las personas, las familias, la comunidad y el Estado.

Las jornadas constituyeron, además, una oportunidad para fortalecer el intercambio entre las provincias y avanzar en estrategias regionales que contemplen las distintas formas de transitar las vejeces, tanto en situaciones de dependencia o necesidad de apoyos como en aquellas en las que las personas mayores desarrollan su vida de manera autónoma y activa.

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