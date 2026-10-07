Este miércoles 7 de octubre en el Instituto Niño Jesús D6, se llevó a cabo una nueva Comisión Gral. del Concejo Deliberante Estudiantil 2026. En la misma los ediles estudiantiles trabajaron sobre los siguientes asuntos:

Nota 145/2026 del Bloque Bordó, sobre un proyecto de minuta de comunicación para solicitar al DEM que gestiones o ejecute la reanudación y finalización del pavimento en el tramo del Acceso Dr. Bastián entre calle Sourigues y Ruta Nacional Nº14. Al respecto se firmó despacho favorable.

Nota 147/2026 del Bloque Horizonte Estudiantil, acerca de una minuta de comunicación que requiere al DEM, la implementación de una ciclovía en calles Centenario y Urquiza entre 9 de Julio y Estrada. La misma obtuvo despacho favorable.

Nota 177/2026 del Bloque La 10, que contiene un proyecto de minuta de comunicación para solicitar al DEM que a través de las Áreas Municipales correspondientes, realice los trabajos necesarios para el mantenimiento de las calles colindantes a la institución. Al respecto se firmó despacho favorable.

Nota 171/2026 del Bloque La 9, que versa sobre un proyecto de minuta de comunicación, el cual solicita al DEM que a través de las Áreas correspondientes, disponga de un plan de mejora y puesta en valor de la vereda del sector este de Avenida Mitre, entre calles Pueyrredón e Irigoyen. La misma obtuvo despacho favorable.

Cabe destacar que estos despachos serán ingresados y puestos a consideración en la próxima Sesión Ordinaria del C.D.E que se realizará el día 22 de octubre a las 9 de la mañana en la Sala de Sesiones “Alejo Peyret”.

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