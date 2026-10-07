Rápido despliegue en Arroyo Barú permitió la aprehensión de un individuo y la recuperación de herramienta sustraída

En el marco de las continuas intervenciones para el esclarecimiento de ilícitos en la jurisdicción, personal policial dependiente de la Comisaría de Arroyo Barú, dependiente de Jefatura Departamental Colón, procedió en la noche de este martes a la aprehensión de un hombre de 32 años de edad y al secuestro de bienes vinculados a un ilícito.

Contando con los datos filiatorios y morfológicos recabados, una dotación policial desplegó un patrullaje de localización por la trama urbana de Arroyo Barú, logrando la interceptación del sospechoso mientras se desplazaba a pie por las inmediaciones. El individuo fue debidamente identificado como un ciudadano de 32 años de edad, radicado en Concepción del Uruguay.

Al tomar conocimiento de los pormenores del procedimiento, la Unidad Fiscal de turno dispuso la inmediata aprehensión del causante y su traslado a la sede policial, donde permanece alojado a disposición de la Magistratura interviniente.

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