Segunda Capacitación Municipal “Feliciano te Acompaña”

En el marco del Plan Integral de Salud Mental y Bienestar Comunitario “Feliciano te Acompaña”, se llevó a cabo la segunda jornada de capacitación destinada a agentes y funcionarios municipales.

Esta nueva instancia de formación permitió continuar profundizando los conocimientos y herramientas abordados durante el primer encuentro, con especial atención en la escucha activa, la contención y el acompañamiento responsable ante diferentes situaciones que pueden presentarse en la comunidad.

Durante la jornada se generó nuevamente un espacio de participación, diálogo e intercambio de experiencias, trabajando sobre situaciones concretas y pautas de actuación que permitan fortalecer la capacidad de respuesta desde los distintos ámbitos municipales.

De esta manera, el Municipio de San José de Feliciano continúa avanzando en la construcción de una red de acompañamiento capacitada y comprometida, fortaleciendo herramientas para detectar tempranamente situaciones de vulnerabilidad y brindar una orientación adecuada, responsable y confidencial.

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