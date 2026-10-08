Recuperaron una moto sustraída gracias a la colaboración ciudadana

En el marco de las actuaciones investigativas llevadas a cabo por personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, se logró el recupero de un motovehículo que había sido denunciado como sustraído en las últimas horas en la vía pública.

El procedimiento tuvo su origen a partir de una denuncia radicada este miércoles por un ciudadano, quien dio cuenta de la sustracción de su motocicleta marca Honda, modelo CG Titán de 125 cc. la cual había sido dejada estacionada en la intersección de la Avenida Costanera y calle Bolívar, sin medidas de seguridad y con la llave de encendido colocada.

A raíz del ilícito, mientras personal policial se encontraba realizando tareas de campo para lograr el esclarecimiento del hecho, desde la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia, se recibe información, que daba cuenta sobre la presencia de un rodado, que se encontraba en aparente estado de abandono en un predio descampado, ubicado en las inmediaciones de las calles Celia Pellenc y Combatientes de Malvinas.

Con la celeridad que el caso requería, una dotación policial acudió al sitio señalado y procedió a la verificación técnica del vehículo localizado. Tras el cotejo de los datos de la unidad, se confirma fehacientemente que se trataba del motovehículo en cuestión.

Puesto en conocimiento del caso la Unidad Fiscal de turno, dispuso el inmediato secuestro preventivo del rodado y su posterior formal entrega a su legítimo propietario, labrándose al respecto las actuaciones de rigor correspondientes.

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