San José lanza su verano con una muestra de atractivos, productos locales y música en Termas

“Hay verano en San José” será la propuesta que dará inicio formal a una nueva edición de El Verano Más Largo de Entre Ríos, este sábado 10 de octubre, desde las 18 horas, con entrada libre y gratuita en el Complejo Termal San José.

Durante la jornada, visitantes y vecinos podrán descubrir parte de la amplia oferta turística que propone la ciudad a través del denominado “Sanjo Tur” una muestra organizada en torno a sus cinco circuitos turísticos: Histórico y Cultural, Activo y Recreativo, Naturaleza, Termal y Productivo.

Las propuestas estarán distribuidas en distintos sectores del complejo Maximiano Tarabini, donde habrá juegos, sorteos, degustaciones y experiencias vinculadas a los atractivos, emprendimientos y productos que forman parte de la identidad turística de San José.

Con la llegada del atardecer, el Sunset de Productores será la antesala de la apertura oficial de la temporada estival. El momento central estará encabezado por el intendente Gustavo Bastián, quien realizará el lanzamiento formal de la temporada, consolidando a San José como la primera ciudad de Entre Ríos en realizar su apertura de verano.

La velada continuará con música en vivo de la mano de Pablo Ghilini, acompañando el cierre de una jornada pensada para disfrutar del paisaje, los sabores y las experiencias que propone San José para esta nueva temporada.

Más tiempo para disfrutar de Termas San José

La llegada del verano también trae una novedad para quienes eligen disfrutar de las aguas termales. Desde este viernes comienzan las Noches Termales, una propuesta que extiende el horario de uso de las piletas del complejo hasta las 22 horas, sin costo adicional y sin necesidad de adquirir una entrada especial: alcanza con la entrada diaria.

De esta manera, será posible disfrutar del atardecer y el comienzo de la noche en un verdadero balcón natural al Río Uruguay, con 12 piletas termales, cuyas temperaturas van desde los 32° hasta los 41°.

La propuesta estará disponible durante todo el fin de semana y podrá combinarse con la oferta gastronómica del complejo, cuyos espacios permanecerán abiertos hasta las 00 horas.

Los eventos, protagonistas del verano en San José

Los eventos serán, sin dudas, grandes protagonistas de la agenda del verano sanjosesino. Y este fin de semana largo de octubre no será la excepción.

El Festival del Pollo al Disco, ya convertido en un tradicional encuentro de la gastronomía con identidad de San José, se perfila como una de las propuestas de mayor convocatoria. Será este domingo 11 de octubre, desde las 18 horas, en el Predio Multieventos.

La jornada comenzará con la competencia gastronómica, en la que participarán ocho equipos, y continuará desde las 21 horas con la tradicional Peña del Pollo al Disco con las actuaciones de Los Andariegos del Chamamé y Los Duendes, donde además se conocerán los ganadores de esta edición.

Para quienes quieran disfrutar del evento con mayor comodidad, se encuentran disponibles mesas y sillas en la Oficina de Turismo.

San José, listo para vivir el verano

Con esta apertura, San José pone en marcha una nueva temporada de El Verano Más Largo de Entre Ríos, con una agenda que continuará sumando propuestas durante los próximos fines de semana de octubre y noviembre.

Naturaleza, termas, gastronomía, producción local, cultura, recreación, música y eventos serán parte de un verano que invita a quedarse un poco más.

San José arranca su verano. Hay verano en San José.

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