Una motociclista recibió lesiones graves tras perder el control de su rodado en camino a Colonia Hocker

Una mujer de 32 años resultó con heridas de consideración durante las primeras horas de este jueves, tras protagonizar un despiste mientras transitaba a bordo de su motocicleta por una traza vial que conduce hacia la localidad de Colonia Hocker, dentro del departamento Colón.

Ante lo ocurrido debió ser trasladada en ambulancia hacia el Sanatorio SMQ de la ciudad de colón. Luego de ser examinada por personal de la salud, se determinó que presentaba una fractura de platillo tibial derecho, lesión categorizada formalmente de carácter grave. 

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