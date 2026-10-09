Allanamiento y secuestro de elementos en San José

Como resultado de intensas labores investigativas orientadas al esclarecimiento de un hecho delictivo, efectivos dependientes de Comisaría San José concretaron un procedimiento en la planta urbana de la localidad.

La medida tuvo lugar durante la tarde de este viernes, en una finca emplazada sobre calle Brouchoud, en el tramo comprendido entre Pasteur y 2 de Julio. En dicha locación, la comisión policial dio efectivo cumplimiento a lo mandante en por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Colón, en relación con las actuaciones de la causa en trámite

Durante la requisa efectuada en la propiedad, los uniformados lograron formalizar la incautación de tres prolongadores eléctricos (alargues) de color negro de variada extensión, una bolsa de friselina que albergaba restos de cableado sometido a combustión para la extracción de cobre, y otra bolsa que contenía diversos tramos de conductores eléctricos.

De manera paralela, se dispuso el traslado a la dependencia policial de un ciudadano de 26 años para su correcta identificación.

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