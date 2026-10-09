Con ejes en las redes comunitarias y la prevención, San José organizó el primer Foro Municipal de Salud Mental

Esta semana la ciudad de San José fue sede del primer Foro Municipal de Salud Mental, encuentro que se desarrolló durante dos jornadas y busca convertirse en un espacio de debate e intercambio para abordar desde una mirada interdisciplinaria una de las principales problemáticas que atraviesan a la sociedad actual.

“Entendemos que el problema debe abordarse de manera integral y colectiva, desde todos los ámbitos comunitarios. Ahí es donde el Estado municipal debe articular con la salud pública, con las instituciones de la sociedad civil, las escuelas, los clubes, y las familias. Este espacio es una hoja de ruta que nos permitirá trabajar de forma coordinada para atender esta cuestión”, expresó el intendente Gustavo Bastian, en referencia al evento.

Contexto social y abordaje territorial

El desarrollo de este encuentro se da en un escenario complejo, donde las demandas de asistencia en salud mental han registrado un incremento sostenido en los últimos años. El clima sociopolítico del país y las dificultades económicas que golpean el día a día han hecho crecer la preocupación de las familias, y es ahí donde el acompañamiento del Estado y de la propia comunidad se hace más necesario que nunca.

El evento contó con una destacada participación de profesionales, trabajadores, funcionarios de varios municipios de la provincia, representantes de áreas de salud de otras localidades, referentes de instituciones intermedias y vecinos. Desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio, área organizadora y coordinadora, se destacó el Foro como un espacio que permitió intercambiar experiencias, escuchar distintas voces, y pensar juntos la manera de cuidar la salud mental desde la comunidad.

Dos jornadas de debate y reflexión

A lo largo de los dos días de trabajo, el Foro Municipal abordó los principales desafíos que enfrentan hoy los profesionales de la salud mental.

Durante la jornada del miércoles 7, los debates se centraron en el marco regulatorio de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley Nº 26.657) y el rol de los organismos encargados de velar por su cumplimiento. Asimismo, se pusieron sobre la mesa las problemáticas predominantes en la actualidad: consumos problemáticos, impacto de las redes sociales y el uso de las tecnologías. En este punto, se planteó lo paradójico de que en un contexto de hiperconexión digital, muchas vivencias se transiten en soledad y aislamiento. Ante esta situación se compartieron las experiencias del taller de tangoterapia, del profesor Nicolás Artin, como espacio modelo que pone el foco en el contacto humano, la contención afectiva y el encuentro con el otro.

La segunda jornada estuvo orientada a compartir prácticas de trabajo territorial desde los hospitales, los dispositivos de salud local y las universidades. Se enfatizó en el cuidado de las infancias, adolescencias y en los desafíos que plantean las maternidades y paternidades adolescentes. Para el cierre de las actividades, se brindaron herramientas teóricas y prácticas de autocuidado enfocadas en la contención de los equipos de trabajo y en el manejo de las exigencias de la vida cotidiana.

Una herramienta a desarrollar

A modo de cierre, el intendente de San José destacó el valor del Foro como punto de partida hacia una mayor integración de los abordajes de salud mental.

“La salud mental exige un compromiso transversal”, señaló. “Este primer Foro, y los que vendrán, constituyen una valiosa herramienta para sentar las bases de una agenda permanente de trabajo que aborde la cuestión. Para dar respuestas efectivas es imprescindible entender que las causas de fondo que originan estas problemáticas, lejos de cuestiones aislados o individuales, son un fenómeno profundamente social. Encontrarnos, escucharnos, fortalecer los lazos comunitarios y elaborar respuestas colectivas son pasos indispensables para construir una comunidad más comprometida con el bienestar de las personas”, concluyó Bastian.

www.discofm.com.ar