Docentes entrerrianos cobran el complemento salarial de septiembre con el aumento del 3,5 por ciento

El Gobierno de Entre Ríos informó que el próximo jueves 15 de octubre se depositará a los docentes de la provincia el pago complementario del sueldo de septiembre. Este pago corresponde al aumento del 3,5 por ciento sobre los conceptos remunerativos.

El próximo jueves los docentes entrerrianos percibirán por complementaria el incremento salarial otorgado a través del Decreto 3315/26. Con este pago, los docentes reciben la diferencia por el aumento correspondiente al mes de septiembre, que se suma a los haberes ya liquidados.

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