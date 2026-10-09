El Municipio de Feliciano participó del 1º Foro Municipal de Salud Mental Comunitaria en San José

Invitados por el intendente Gustavo Bastian, integrantes del Municipio de San José de Feliciano, encabezados por su presidente municipal, Damián Arévalo, participaron de una instancia de formación, intercambio y construcción colectiva para fortalecer las políticas públicas de salud mental y el trabajo en red.

Participaron integrantes de los equipos del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) y de la Subsecretaría de Salud Municipal, todo ello en la ciudad en la ciudad de San José, Entre Ríos.

Este encuentro constituyó un espacio de diálogo e intercambio de experiencias territoriales entre distintos actores, con el objetivo de incorporar nuevos conocimientos, compartir herramientas y fortalecer estrategias de intervención comunitaria en materia de salud mental.

La participación de ambos equipos se enmarca en el compromiso de avanzar en el cumplimiento integral del Decreto Nº 182/2026, promoviendo la articulación entre las áreas municipales y distintas instituciones consolidando un plan de trabajo conjunto que contemple la prevención, la promoción de la salud integral y el acompañamiento de las personas, las familias y la comunidad.

Asimismo, estas jornadas representan una oportunidad para fortalecer el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, favorecer la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y construir respuestas integrales, accesibles y cercanas a las necesidades de la población.

La construcción de comunidades más cuidadoras requiere del trabajo conjunto entre las instituciones, los equipos profesionales y la ciudadanía, entendiendo que la salud mental es parte fundamental de la salud integral y que su abordaje debe sostenerse desde una perspectiva comunitaria, preventiva y de derechos.

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