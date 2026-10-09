Recuperan herramienta sustraída e identifican al presunto autor

En horas de la tarde de este viernes, efectivos dependientes de Jefatura Departamental Colón desplegaron un ágil procedimiento investigativo que derivó en la recuperación de un bien sustraído momentos antes en un comercio de la ciudad, logrando además la correcta identificación del sospechoso de la maniobra ilícita.

La intervención policial se desencadenó a raíz de una alerta telefónica efectuada por el propietario de un establecimiento comercial de ferretería, quien dio aviso sobre la reciente sustracción de una soldadora de plástico marca Lüsqtoff.

Frente al hecho, personal de la Sección Comando Radioeléctrico, en acción conjunta con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, acudió de inmediato al lugar. Tras analizar minuciosamente los indicios, las pesquisas permitieron individualizar a un sujeto.

Con los datos recabados, una patrulla se dirigió hasta una vivienda ubicada sobre calle Piamonte, en este lugar se logró interceptar al sospechoso, un hombre de 68 años de edad, quien al ser entrevistado adujo haber tenido en su poder la herramienta en cuestión, argumentando haberla comercializado instantes antes a un obrero en una obra en construcción.

En continuidad con las tareas operativas, la comitiva policial se dirigió hacia la mencionada obra en desarrollo, emplazada en calle Bolívar. Allí entablaron diálogo con un joven albañil de 26 años, quien manifestó haber adquirido de buena fe el equipamiento ofrecido por un sujeto desconocido, habiendo abonado por el mismo una suma irrisoria.

Puesto en conocimiento de los pormenores, el Fiscal en turno dispuso el inmediato secuestro de la herramienta para su posterior restitución a su legítimo dueño. Respecto del imputado en la causa, la magistratura ordenó su correcta identificación y demás diligencias de rigor.

Llamado a la responsabilidad ciudadana y prevención del delito

Desde Jefatura Departamental Colón se reitera nuevamente a la comunidad la importancia de abstenerse de adquirir bienes o herramientas de procedencia dudosa, ofrecidos por particulares a precios notoriamente inferiores a los del mercado o sin la correspondiente documentación que acredite su legítima propiedad.

La compra de artículos de origen ilícito no solo puede constituir un delito, sino que además alimenta el circuito delictivo y estimula la continuidad de estos hechos en perjuicio de los vecinos y comerciantes locales. La colaboración ciudadana y la denuncia oportuna resultan pilares fundamentales para resguardar la seguridad.

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