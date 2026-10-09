Se conocieron los ganadores de la 2ª edición de Tinta Freak

En el marco de la 6ª Feria Popular del Libro de San José, se celebró a creatividad, la imaginación y el amor por las historias que regala la escritura.

Categoría B

1er Premio: “Está ahí, muchacho, puede subir” — Lionel Tarabini

2º Premio: “Josefina de Jericó” — Antonella Brianna Romay Di Liddo

Mención Especial: “El cuarto expediente” — Camila Rodríguez Mendieta

Categoría C

1er Premio: “Ecos de vidrio y éter” — Martín Fornier

2º Premio: “La mujer de la cruz” — Lucas M. Beber

Mención Especial: “La Cura” — Daiana V. Sotelo

Los organizadores felicitan a quienes fueron reconocidos y también a las personas que recibieron certificados de participación. Cada historia compartida hizo crecer esta propuesta.

Un especial agradecimiento al jurado, integrado por Pamela Medina, Daniel Creppy, Lourdes Arévalo y Diana Bes, por acompañar y valorar cada obra.

Muy pronto, los cuentos seleccionados serán publicados en una edición digital para que el usuario pueda seguir leyendo y compartiendo estas historias.

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