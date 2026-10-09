Turismo, producción y cultura mostraron la identidad entrerriana en el Senado de la Nación

La provincia presentó en el Palacio Legislativo una muestra de sus principales atractivos y expresiones, con degustaciones, propuestas artísticas y experiencias que vinculan la actividad turística con las economías regionales y el patrimonio cultural.

Entre Ríos participó este viernes de Argentina Brilla, el programa impulsado por el Senado de la Nación que promueve la difusión de las identidades provinciales. La jornada Entre Ríos Brilla se desarrolló en el Palacio Legislativo, organizada por las direcciones generales de Cultura y de Relaciones Parlamentarias de la Cámara Alta, con una propuesta que integró promoción turística, producción y cultura.

La demostración incluyó la proyección de videos institucionales, presentaciones de experiencias productivas, culturales y turísticas, degustaciones y espectáculos musicales. El arroz, la nuez pecán y la vitivinicultura representaron la diversidad productiva entrerriana, con especial referencia al vínculo entre el vino y el desarrollo del enoturismo. Las expresiones artísticas completaron una muestra de los rasgos que distinguen a la provincia y sus posibilidades para el visitante.

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, participó en representación del sector turístico y destacó la importancia de presentar una propuesta integral. «Llevamos una muestra de los productos que caracterizan a nuestra provincia, muchos de los cuales están ligados con la producción y la cultura. Hubo espectáculos musicales que pusieron de manifiesto esa calidad y capacidad que tenemos en Entre Ríos», expresó.

En su exposición, Satto hizo referencia a los ríos, el termalismo, los carnavales y la historia entrerriana, además de la conectividad que brindan obras de infraestructura como los puentes y el Túnel Subfluvial. También destacó la vitivinicultura por su doble aporte como actividad productiva y experiencia turística, y puso en valor el patrimonio histórico, con mención al Palacio San José, reconocido como Monumento y Museo Histórico Nacional. En ese sentido, subrayó el valor de la articulación entre los distintos niveles del Estado y el sector privado para proyectar la diversidad de la oferta provincial y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

La jornada contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, representantes de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, autoridades provinciales y municipales y legisladores nacionales. El encuentro permitió acercar al ámbito legislativo nacional una muestra de los atractivos, las capacidades productivas y las expresiones culturales que forman parte de la identidad entrerriana.

www.discofm.com.ar