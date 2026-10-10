Cómo evitar caer en una estafa al reservar un alojamiento

Los estafadores pueden utilizar información y fotos reales de propiedades para crear anuncios falsos de alquileres temporarios.

Si usted es turista o propietario, preste atención a estos consejos

Busque el nombre de su alojamiento en Google. También puede crear una alerta para recibir avisos cuando aparezca nuevo contenido con el nombre de su propiedad. Si detecta un anuncio falso, denuncie la publicación advirtiendo que se trata de un fraude.

Revise las fotos. Si son pocas, están excesivamente editadas o generan dudas, pida imágenes adicionales y actuales de la propiedad.

Desconfíe de precios demasiado bajos. Compare el valor con otros alojamientos de características similares.

Verifique que el alojamiento esté registrado en la página oficial de Turismo San José: www.sanjose.tur.ar/alojamientos

Compruebe que coincidan el nombre, teléfono y demás datos publicados para asegurarse de que está contactándose con el alojamiento real.

Ante cualquier duda, comunicarse con la Oficina de Turismo San José antes de realizar una reserva o transferencia: turismo@sanjose.gob.ar o al whatsapp 3447 – 15648480.

Si fue víctima de una estafa, realice la denuncia:

Policía de Entre Ríos – Sección Robos y Hurtos tel: 0343 154705031.

Comisaría San José: 101 – Línea gratuita o al tel: 03447 470111.

www.discofm.com.ar