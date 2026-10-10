Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas

Los convenios permitirán destinar recursos a obras de infraestructura eléctrica en distintas localidades de Entre Ríos, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad del suministro.

Enersa y la Secretaría de Energía de Entre Ríos formalizaron acuerdos con cooperativas eléctricas de la provincia para otorgar créditos destinados a mejorar las redes de distribución. La iniciativa reconoce a las entidades que cumplieron con sus obligaciones de pago y permitirá realizar inversiones en beneficio de los usuarios.

El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Energía y contó con la participación de su titular, Jorge Tarchini; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gerente general de la empresa, Leandro Fernández; y representantes de las cooperativas eléctricas que suscribieron los convenios.

A través de este mecanismo, Enersa reconocerá créditos que se aplicarán directamente sobre la facturación mensual por compra de energía de cada distribuidora, permitiéndoles destinar recursos a mejoras en sus instalaciones.

Las obras estarán orientadas a renovar y adecuar redes eléctricas, recuperar capacidad de transmisión en líneas críticas y reducir pérdidas de energía. Estos trabajos contribuirán a brindar un servicio más seguro, eficiente y confiable en las localidades beneficiadas.

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la aprobación y el seguimiento de los proyectos, mientras que las cooperativas serán responsables de ejecutar las intervenciones previstas.

De esta manera, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos articulan acciones con las distribuidoras locales para que los beneficios económicos se traduzcan en mejoras concretas de la infraestructura eléctrica provincial.

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

Entre Ríos fortalece la prevención y la atención en salud mental con un enfoque comunitario y de derechos

Entre Ríos destaca el valor de los cuidados paliativos en la atención integral de la salud

Docentes entrerrianos cobran el complemento salarial de septiembre con el aumento del 3,5 por ciento

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →