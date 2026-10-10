Entre Ríos destaca el valor de los cuidados paliativos en la atención integral de la salud

En el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se conmemora cada segundo sábado de octubre, el Ministerio de Salud de Entre Ríos pone en valor el trabajo de los equipos interdisciplinarios del sistema público provincial, orientado a prevenir y aliviar el dolor y el sufrimiento, mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan enfermedades graves o complejas, y acompañar a sus familias y cuidadores desde una perspectiva integral.

Los cuidados paliativos tienen como objetivo prevenir y aliviar el sufrimiento mediante la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, emocionales, sociales y espirituales. Lejos de limitarse a los últimos días de vida, pueden incorporarse desde etapas tempranas de una enfermedad, de acuerdo con las necesidades de cada persona y en articulación con los tratamientos que recibe.



Esta atención requiere un abordaje integral e interdisciplinario, con la participación de profesionales de distintas áreas de la salud, que acompañan tanto a los pacientes como a sus entornos afectivos. El control de los síntomas, la comunicación clara, el respeto por las decisiones personales y el acompañamiento emocional son aspectos fundamentales para brindar una atención centrada en la dignidad y las necesidades de cada individuo.



En este marco la capacitación de los equipos sanitarios, el trabajo articulado entre los distintos niveles de atención y el acompañamiento a las familias son herramientas esenciales para mejorar la respuesta ante situaciones de enfermedad compleja.



El Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná se destaca por la trayectoria de su Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos, que cuenta con 15 años de experiencia en el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Como primer servicio de estas características en la provincia, brinda atención integral e interdisciplinaria a más de 300 familias, mediante el control del dolor y otros síntomas, la contención emocional y el acompañamiento durante las distintas etapas de la enfermedad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno familiar.



La fecha invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar una atención humanizada, basada en el respeto, la escucha y el alivio del sufrimiento. Como parte de las acciones de sensibilización y formación, el Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital San Roque realizará el próximo 27 de octubre una jornada interdisciplinaria en el Centro Provincial de Convenciones, de 8 a 18. La actividad estará orientada a promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores vinculados a los cuidados paliativos, y a fortalecer una mirada integral sobre el alivio del sufrimiento y el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

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