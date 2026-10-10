La Policía recuperó una moto en Villa Elisa

En el marco de una investigación llevada a cabo para esclarecer un ilícito, personal dependiente de la Comisaría de Villa Elisa logró localizar y secuestrar un motovehículo que presentaba un requerimiento.

El procedimiento se concretó este sábado, cuando los efectivos policiales, tras intensas tareas de campo e inspecciones, hallaron el rodado sobre un camino vecinal en la zona de ejidos, con trayectoria hacia la localidad de Primero de Mayo.

Se trata de una motocicleta marca Yamaha, modelo Crypton de 110 cc, la cual se encontraba sin su correspondiente dominio colocado. Tras la verificación de los números de cuadro y motor, se constató que la unidad coincidía plenamente con la denunciada. A simple vista, el rodado solo presentaba la faltante de parte de su carenado.

El hallazgo fue comunicado de inmediato a la Unidad Fiscal de Colón, a cargo del Dr. Alejandro Perroud, quien dispuso la continuidad de las actuaciones de rigor y posterior entrega del bien a su propietaria.

www.discofm.com.ar