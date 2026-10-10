Nación y provincia supervisaron el avance de la ampliación del sistema cloacal de Villaguay

Autoridades nacionales, provinciales y municipales realizaron una recorrida técnica por la obra de ampliación del sistema de desagües cloacales de Villaguay, con el objetivo de supervisar su avance y fortalecer el trabajo articulado para garantizar la continuidad de los trabajos.

La intervención constituye una obra estratégica para el desarrollo urbano de la ciudad y la protección ambiental, al permitir ampliar la cobertura del servicio de saneamiento y mejorar las condiciones de vida de más de 40.000 vecinos.

Los trabajos son ejecutados por la empresa Rovella Carranza SA y contemplan una inversión superior a los 21.900 millones de pesos. Actualmente, la obra registra un avance físico del 25,79 por ciento.

Durante la jornada, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para sostener el desarrollo de la obra.

«Gracias a las gestiones nacionales del gobernador, logramos articular el trabajo de Nación, Provincia y Municipio para continuar con esta obra. Es muy importante para la ciudad porque amplía el servicio y, en ese camino, mejora la calidad de vida de toda su población», sostuvo Jacob.

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, expresó: «está claro que cuando trabajamos en equipo nación, provincia y municipio, dejando de lado las cuestiones menores, los ciudadanos salen beneficiados. En Villaguay logramos eso y vamos para adelante con un futuro pleno de realizaciones. Agradezco al Gobernador Frigerio y a las autoridades nacionales que entendieron la enorme importancia de esta obra y pudimos sacarla adelante».

La recorrida permitió además evaluar en territorio el estado de los trabajos y avanzar en las gestiones necesarias para acompañar su ejecución, en el marco de la agenda de obras estratégicas prioritarias para la provincia.

La actividad en Villaguay dio continuidad a la recorrida realizada en Concordia por la obra del Sistema de Producción, Transporte y Distribución de Agua Potable, otra de las intervenciones priorizadas para 2026, que se encuentra en ejecución y registra un avance del 88 por ciento.

De la actividad participaron el vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Gustavo Coria; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el coordinador de la cartera, Gonzalo Atencio; el director de Hidráulica, Oscar Pintos, junto a legisladores y autoridades locales.

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