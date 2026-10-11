Colón al 70%: el destino más elegido por las familias este fin de semana largo

La ciudad entrerriana destaca por su seguridad, tranquilidad y una variada agenda de atractivos en plena naturaleza, registrando un gran marco de visitantes sin presentar personas evacuadas ante la crecida del río.

La ciudad de Colón ratifica una vez más su liderazgo turístico provincial durante este fin de semana largo de octubre, registrando un sólido 70% de ocupación de plazas de alojamientos turísticos. De esta manera, miles de turistas de todo el país volvieron a elegir la localidad, atraídos por sus mayores pilares diferenciadores: la seguridad, la tranquilidad y el contacto pleno con la naturaleza.

Frente a versiones periodísticas erróneas difundidas recientemente, las autoridades locales aclararon que la ciudad se encuentra operando con total normalidad. Si bien la actual creciente del Río Uruguay mantiene inhabilitada la zona de playas, la ciudad no registra personas evacuadas y la infraestructura urbana y turística responde plenamente para garantizar una estadía de excelencia.

«Miles de visitantes nos eligen por la seguridad, un distintivo clave que nos diferencia de otros destinos del país, y por brindar ese entorno de paz que las familias buscan para descansar», destacó el intendente José Luis Walser.

El éxito de este fin de semana largo se refleja en el funcionamiento al 100% de la oferta recreativa. El complejo de Termas Colón, la zona céntrica, las plazas y los espacios públicos lucen con una gran afluencia de público.

Entre los puntos más convocantes del fin de semana se destaca la gran feria ubicada frente al Parque Quirós, un espacio que reúne destacadas artesanías, música en vivo, feria de productores locales y entretenimientos para todas las edades.

Asimismo, la Casa del Bicentenario, con su cartelera de espectáculos, y las ferias de manualistas y artesanos consolidan una agenda cultural vibrante y muy visitada.

Con estos indicadores, Colón reafirma su posicionamiento como el destino número uno de la provincia de Entre Ríos y uno de los principales del país, agradeciendo a cada turista que elige vivir la «Experiencia Colón».

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