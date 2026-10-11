El municipio de Feliciano firma nuevo convenio con la UNER

La Municipalidad de San José de Feliciano avanza a paso firme en el desarrollo educativo y laboral de la localidad.

Junto al Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Cr. Juan Manuel Arbelo, el Intendente Damián Arévalo, firmaron la Carta de Intención para la creación del «Punto de Articulación Territorial UNER» en Feliciano.

Este nuevo espacio funcionará como un canal directo de articulación con la Universidad, permitiendo traer capacitaciones, talleres y oportunidades formativas pensadas para las necesidades reales de los vecinos y jóvenes.

Acompañaron también en este importante paso: Juan Manuel Arbelo; Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Javier Coulleri; la Decana de la Facultad de Trabajo Social, María Rosana Pieruzzini; el Decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Daniel Capodoglio; Secretaria de Extensión Universitaria y Cultura, Julieta Chichizola y la Directora de Extensión y Desarrollo Territorial, Lic. Ludmila Nichajew.

«Seguimos generando oportunidades de crecimiento y formación para toda la comunidad», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.

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