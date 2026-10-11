Entre Ríos encabeza el indicador de financiamiento productivo del CFI

Con 10.400 millones de pesos en 83 créditos aprobados hasta septiembre, la provincia ocupa el primer puesto en la relación entre créditos y coparticipación que presenta el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Estas herramientas apuntan a impulsar la inversión, fortalecer la producción y promover el empleo privado.

Entre Ríos se ubicó al frente del indicador de créditos sobre coparticipación incluido en el informe de financiamiento productivo de octubre del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La provincia alcanzó el 105,3 por ciento, más del doble del promedio federal, situado en el 45,7 por ciento.

El documento registra 83 créditos aprobados por un total de 10.400 millones de pesos hasta septiembre de 2026, con un monto promedio de 125 millones por operación. Además, señala que la provincia alcanzó el 78 por ciento de su meta de colocación.

El gobernador Rogelio Frigerio destacó el compromiso de acompañar a las empresas y productores entrerrianos: «Nuestro sector privado está ávido. Nosotros acompañamos esa avidez por crecer, por seguir apostando aún en contextos difíciles».

El acceso al financiamiento constituye una herramienta para que las empresas puedan incorporar maquinaria y tecnología, modernizar sus instalaciones y ampliar su capacidad productiva. El objetivo es facilitar inversiones que mejoren la competitividad, permitan agregar valor en Entre Ríos y abran nuevas oportunidades de empleo privado.

En ese sentido, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó que «Estos resultados muestran que en Entre Ríos estamos generando herramientas concretas para que quienes quieren invertir, producir y generar empleo puedan hacerlo. Nuestro objetivo es que cada vez más recursos lleguen al sector productivo y se traduzcan en más inversión y trabajo privado para los entrerrianos».

El trabajo conjunto entre la provincia y el CFI incluye alternativas para inversiones productivas, eficiencia energética, uso del agua y mejora ambiental, además de asistencia a proyectos liderados por mujeres.

Estas herramientas forman parte de una agenda de desarrollo orientada a fortalecer el entramado productivo y acompañar a quienes invierten, producen y generan trabajo en la provincia.

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