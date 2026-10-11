Localizaron en Colón a un hombre 60 años que era intensamente buscado

En el marco de los protocolos de búsqueda y localización coordinados entre distintas dependencias policiales de la provincia, personal de la Sección Comando Radioeléctrico dependiente de Jefatura Departamental, Colón logró hallar sano y salvo a un ciudadano de 60 años sobre quien pesaba un pedido de paradero tramitado por la Jefatura Departamental Uruguay.

El procedimiento se concretó este sábado por la tarde, en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus local. Allí, los efectivos interceptaron al interesado quien al ser abordado, manifestó su deseo de emprender el regreso hacia Concepción del Uruguay, aunque indicó que no disponía de los medios logísticos necesarios para financiar el traslado.

Ante esta situación, y siguiendo los lineamientos de resguardo preventivo, el sexagenario fue conducido en primera instancia al Hospital San Benjamín, donde profesionales de la salud le brindaron la atención médica correspondiente para evaluar y certificar su estado general de salud.

Posteriormente, fue trasladado a la sede de la Jefatura Departamental y paralelamente en comunicación con la departamental vecina se coordinó el retorno seguro del ciudadano a su hogar.

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