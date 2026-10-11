San José presentó sus cinco Puntos de Verano

La ciudad dio inicio a “El Verano Más Largo de Entre Ríos” con una propuesta que integra cinco espacios para disfrutar del agua, la recreación, las termas y diferentes actividades en San José.

La presentación se realizó en el Complejo Termas San José y estuvo encabezada por el presidente municipal Gustavo Bastian, junto a la viceintendenta Mirta Pérez, la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo y el presidente de PRESTURI Daniel Diz. También participaron concejales, integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, representantes del sector turístico, prestadores e invitados especiales.

Durante el encuentro se hizo entrega de un presente a autoridades de Las Camelas, empresa que acompaña como sponsor de las actividades, destacando el compromiso y la articulación del sector privado con las iniciativas que impulsa la ciudad.

Bajo el concepto “El Verano Más Largo de Entre Ríos”, San José busca ampliar el calendario turístico y distribuir las actividades en distintos sectores de la ciudad, sumando opciones tanto para vecinos como para visitantes.

Cinco Puntos de Verano para disfrutar San José

La propuesta está integrada por el nuevo sector de la zona alta del Balneario San José, el Parque Acuático Termas San José, el Parque Acuático Laguna Azul, el Polideportivo Municipal y el Recreo Municipal.

Uno de los principales desafíos encarados por el Municipio es la recuperación del predio de aproximadamente 13.000 metros cuadrados ubicado en la zona alta del Balneario San José, un espacio estratégico que vuelve a incorporarse a la infraestructura turística y recreativa de la ciudad.

Allí se vienen realizando trabajos de recuperación y puesta en valor de la pileta, el solárium, el SUM, los espacios verdes, las cabañas y distintos sectores de servicios, con el objetivo de recuperar plenamente el lugar para el disfrute de vecinos y turistas.

El Parque Acuático Termas San José se suma con su propuesta de aguas termales y espacios acuáticos y recreativos, mientras que el Parque Acuático Laguna Azul amplía las opciones para quienes buscan disfrutar del agua y actividades al aire libre.

Por su parte, el Polideportivo Municipal ofrecerá otro espacio destinado especialmente al encuentro y disfrute de las familias.

El quinto punto será el Recreo Municipal, pensado como un lugar de recreación y encuentro que permitirá llevar las actividades hacia otro sector de San José.

Una propuesta que integra a toda la ciudad

Los cinco Puntos de Verano buscan diversificar la oferta turística y recreativa, descentralizar las actividades y generar nuevos espacios para vecinos y visitantes.

La iniciativa también apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, acompañando a alojamientos, comercios, prestadores, emprendedores y a las distintas actividades vinculadas con el movimiento turístico.

Naturaleza, historia, cultura, aventura, termas, gastronomía y recreación forman parte de una ciudad que invita a descubrir diferentes experiencias.

Con esta presentación, San José puso en marcha una nueva edición de “El Verano Más Largo de Entre Ríos” y abrió la invitación a disfrutar sus cinco Puntos de Verano.

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