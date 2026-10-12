Dos jóvenes resultaron heridos tras caer de su motocicleta en zona rural sin intervención de terceros

En la tarde de este domingo, se produjo un siniestro vial sobre un camino terrado ubicado a 13 kilómetros al oeste de la Ruta Nacional Nº 14, en jurisdicción de la Comisaría San José.

Por causas que se intentan establecer mediante las pericias correspondientes, un motovehículo marca Honda, modelo XR 190, de color rojo, que transitaba en sentido sur-norte conducido por un joven de 25 años domiciliado en Villa Elisa, quien iba acompañado por otro ciudadano de 22 años, perdió el control de la unidad, lo que provocó la intempestiva caída de ambos sobre la calzada.

Tras tomar conocimiento del hecho, acudió al lugar personal policial y personal de la salud quien asistió en el lugar y dispuso el inmediato traslado de los dos ocupantes hacia el nosocomio de la ciudad de Villa Elisa para una evaluación médica exhaustiva. Posteriormente, el informe médico policial determinó que el acompañante de 22 años sufrió lesiones graves. Por su parte, el conductor de 25 años presentó lesiones de carácter leve.

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