El programa de Sidecreer ya refinanció más de 3.100 millones de pesos y registra más de 624 millones de pesos en adelantos solicitados

A pocos días de su lanzamiento, el programa impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio para aliviar el endeudamiento y fortalecer la capacidad económica de empleados públicos y jubilados entrerrianos muestra una fuerte demanda. El plan de refinanciamiento ya alcanzó a 1.378 personas y superó el cupo inicialmente previsto, mientras que 942 personas solicitaron adelantos de haberes. Todavía hay disponibilidad para acceder a esta última línea, con una tasa del 45 por ciento y hasta 12 meses de plazo.

A dos semanas de su presentación, el programa puesto en marcha por el Gobierno de Entre Ríos a través de Sidecreer comienza a mostrar sus primeros resultados. Las distintas herramientas diseñadas para ordenar el endeudamiento, mejorar las condiciones de financiamiento y proteger los ingresos de trabajadores y jubilados ya alcanzaron a más de 2.300 personas.

La iniciativa fue presentada el 24 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio, quien planteó la necesidad de que el Estado intervenga para evitar que el endeudamiento termine afectando de manera excesiva los ingresos de las familias.

«Tenemos que actuar» frente a las situaciones en las que las deudas y los descuentos «empiezan a llevarse cada vez más una proporción importante de los salarios», había señalado el mandatario al presentar el programa junto al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello y al presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch.

El refinanciamiento superó el cupo previsto

Uno de los principales componentes del programa es la línea de refinanciamiento de deudas de Sidecreer, creada para brindar una alternativa de desendeudamiento y reordenamiento financiero a empleados públicos y jubilados.

La herramienta ya fue utilizada por 1.378 personas, que accedieron a refinanciaciones por un total de 3.140 millones de pesos.

La demanda superó ampliamente el cupo inicial de $2.000 millones previsto para esta línea, que ya se encuentra completamente utilizado, con $3.140 millones refinanciados.

El programa permite refinanciar saldos de la tarjeta Sidecreer en hasta 48 meses, con una tasa del 35 por ciento y un tope de hasta cinco millones de pesos por usuario.

El nivel de demanda registrado refleja la necesidad de contar con instrumentos que permitan reorganizar las obligaciones financieras y reducir el peso que tienen los descuentos sobre los haberes.

Más de 900 personas solicitaron adelantos de haberes

La otra herramienta que registra una importante demanda es la línea de adelanto de haberes, que cuenta con un cupo total de 2.000 millones de pesos.

Hasta el momento, 942 personas solicitaron adelantos por un total de $624.725.830, lo que representa el 31,24 por ciento del cupo previsto para esta línea.

A diferencia del refinanciamiento, todavía queda cupo disponible para acceder a esta línea, que ofrece una tasa nominal anual del 45 por ciento, con un plazo de devolución de hasta 12 meses.

Uno de los principales atributos de esta herramienta es que se trata de un adelanto de libre disponibilidad, por lo que los fondos pueden ser utilizados por cada beneficiario de acuerdo con sus necesidades, incluso para cancelar otras deudas y reemplazar financiamientos más costosos.

El trámite puede realizarse de manera 100 por ciento online a través de la aplicación de Sidecreer, lo que facilita el acceso al beneficio sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

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