Luego de un importante despliegue policial dos jóvenes fueron aprehendidos en San José

En un rápido y coordinado despliegue operativo, efectivos de la Comisaría de San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, aprehendieron a dos jóvenes por tentativa de robo calificado ocurrida en una finca de calle Malvinas Argentinas al 1300 de San José.

El hecho se desencadenó cuando uno de dos sujetos logró ingresar al predio tras escalar un tapial. Al ser descubiertos por los moradores, los intrusos reaccionaron de forma agresiva y posteriormente lograron darse a la fuga.

Gracias al análisis de los indicios y al posterior patrullaje en la zona, se logró individualizar a los sospechosos. Durante las tareas de rastrillaje en inmediaciones de calles Belgrano y Mitre, los efectivos actuantes interceptaron a un joven de 22 años, quien fue reducido tras intentar evadir el cerrojo policial.

Paralelamente, se montó una consigna en una propiedad de calle Belgrano al 2200, donde se hallaba el segundo sospechoso, quien al verse acorralado salió de ese inmueble en una motocicleta, junto a otro ciudadano. Tras una persecución mientras realizaban maniobras peligrosas, regresaron al inmueble, donde posteriormente se concretó la aprehensión del adolescente de 16 años, con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón a cargo del Dr. Alejandro Perroud.

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