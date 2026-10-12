San José disfrutó de una gran fiesta de sabores, música y tradición

La 11ª edición del Festival del Pollo al Disco reunió a sanjosesinos y visitantes en una noche de gastronomía, folklore y encuentro.

Concurso al Mejor Pollo al Disco 2026

Ganadores: Justina Díaz, Daiana Rossier y Teresa Barbosa, del equipo Desafío.

Mención Regionalismo: Ariel Méndez y Alma Méndez, del equipo Con Alma en la Cocina.

Mención Creatividad: Diego Lugrin y Maximiliano Bracamontes, del equipo Evaristo Carriego.

El jurado estuvo integrado por César Lizárraga, Máximo Gómez y Claudio Arévalo, quienes evaluaron las propuestas de los ocho equipos participantes: Los que vinieron a ver qué pasaba, Ahí donde te dije, Una vez que nos juntamos, Paseíto, Pollo Pastelero, Evaristo Carriego, Desafío y Con Alma en la Cocina.

La feria de emprendedores, las presentaciones musicales y la tradicional peña folclórica completaron una gran noche de celebración.

Además, se elaboraron más de 500 porciones de arroz con pollo al disco a beneficio del Hogar La Inmaculada, con el acompañamiento de Pollos Noelma y Arroz Don Marcos.

«Gracias a quienes fueron parte de esta fiesta que celebra nuestras tradiciones, la cultura y el espíritu solidario de San José», puntualizan los organizadores.

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