Un hombre fue aprehendido por desobediencia judicial tras un conflicto entre particulares

En el marco de intervenciones realizadas por llamados a la línea de emergencia, efectivos de Comisaría San José procedieron a la aprehensión de un ciudadano mayor de edad tras constatar el quebrantamiento de una medida cautelar emanada por la Magistratura local.

La intervención tuvo origen cerca del mediodía de este domingo, luego de recibir varios llamados telefónicos por parte de vecinos de la zona de calle Paso de los Andes al 600. Las alertas daban cuenta de una fuerte discusión y un enfrentamiento físico entre varios individuos.

Al acudirse al lugar, el personal actuante logró contener la situación e identificar a los involucrados. Durante la verificación de identidades se constató que sobre uno de los ciudadanos presentes, de 31 años, pesaba una orden de restricción de acercamiento e impedimento de contacto vigente, dictada oportunamente por el Juzgado de Garantías mediante oficio judicial, por un plazo estipulado de 60 días.

Ante el flagrante incumplimiento de la manda judicial, se entabló comunicación directa con el Fiscal de Colón, Dr. Alejandro Perroud, quien convalidó el accionar policial y ordenó la inmediata aprehensión del individuo bajo la supuesta comisión del delito de Desobediencia Judicial.

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