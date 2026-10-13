Avances investigativos por hurto permitieron identificar a un ciudadano y recuperar un elemento sustraído

En horas de la tarde de este lunes, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón inició tareas investigativas a raíz de la sustracción de bebidas alcohólicas de un supermercado de la ciudad, hecho que había quedado registrado en las cámaras de seguridad.

A partir del análisis de los registros fílmicos, los efectivos localizaron en inmediaciones de calles Noailles y Güemes a un individuo de 27 años, cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las observadas en las imágenes.

Posteriormente, un comerciante manifestó haber adquirido una botella de bebida alcohólica a un sujeto con características similares, haciendo entrega voluntaria del producto, que fue formalmente secuestrado por el personal interviniente.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de Turno, se dispuso el traslado del ciudadano a sede policial para su correcta identificación, quedando supeditado a las actuaciones judiciales.

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