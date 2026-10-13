CAFESG licitó tres obras de infraestructura en Concordia y Concepción del Uruguay

Los trabajos contemplan la refacción integral de la Escuela Nº 65 Almirante Brown, la renovación de la cubierta de la Escuela Nº 92 Tucumán y reparaciones en el C.P.E.F. Nº 3 Profesor Hugo La Nasa. La inversión oficial prevista supera los 2.784 millones de pesos.

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) llevó adelante este martes 13 de octubre la apertura de sobres de tres nuevas licitaciones públicas destinadas a mejorar la infraestructura educativa y deportiva de la región, en el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos.

Los actos de apertura de sobres se realizon en las oficinas centrales del organismo, ubicadas en calle San Juan N.º 2097 de Concordia. La primera fue para la refacción de la Escuela N.º 65 Almirante Brown de Concordia. Luego se realizó la correspondiente al recambio de cubierta y reparaciones varias en la Escuela N.º 92 Tucumán de Concepción del Uruguay, mientras que en la última se abrieron los sobres para las reparaciones en el Centro Provincial de Educación Física (C.P.E.F.) N.º 3 Profesor Hugo La Nasa, tambien de Concepción del Uruguay.

En conjunto, las tres obras suman una inversión de $2.784.970.566,21 y contemplan intervenciones destinadas a mejorar las condiciones edilicias, resolver problemas estructurales y garantizar espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas y deportivas.

Refacción integral de la Escuela Nº 65 Almirante Brown de Concordia

La obra de refacción de la Escuela Nº 65 Almirante Brown, de la ciudad de Concordia, cuenta con un presupuesto oficial de $548.688.448,25 y se presentaron 5 oferentes.

El proyecto contempla una intervención integral en distintos sectores del establecimiento, con trabajos destinados a mejorar las condiciones edilicias y funcionales del edificio. Entre las principales tareas se encuentra la renovación de la cubierta del techo, reformas en los sectores de servicios (baños, cocina, área de lavado y despensa) e intervenciones en galerías y espacios de circulación. Asimismo, se renovarán las instalaciones sanitarias, cloacales, pluviales y de gas en los sectores previstos, junto con la provisión de equipamiento para la cocina y el área de lavado.

Recambio de cubierta y reparaciones en la Escuela Nº 92 Congreso de Tucumán

En Concepción del Uruguay, la Escuela Nº 92 Tucumán será objeto de una intervención que apunta a resolver problemas en la cubierta del edificio y renovar instalaciones fundamentales para su funcionamiento. Recordemos que este edificio escolar hoy está inhabilitado para dictar clases debido a los problemas estructurales que sufre.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.785.585.837,44 y un plazo de ejecución de 365 días corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para esta licitación se presentaron 6 oferentes.

El establecimiento funciona en un edificio histórico perteneciente a la serie de Escuelas Quinquenales, construidas entre 1947 y 1951. La intervención responde al deterioro de las cubiertas existentes, compuestas por chapas de fibrocemento con asbesto, un material que representa un riesgo para la salud cuando se encuentra degradado.

El proyecto contempla el retiro controlado de estas cubiertas, con procedimientos específicos para la manipulación, el encapsulado, el traslado y la disposición final certificada del material. Posteriormente, se instalará una nueva estructura metálica de techado. La intervención permitirá eliminar el material deteriorado, solucionar problemas de filtraciones y mejorar las condiciones de seguridad, confort y funcionamiento del establecimiento escolar.

Reparaciones en el C.P.E.F. Nº 3 Profesor Hugo La Nasa

La tercera licitación corresponde a las reparaciones varias en el Centro Provincial de Educación Física Nº 3 Profesor Hugo La Nasa, ubicado sobre calle Santa María de Oro, entre bulevar Irigoyen y Pablo Lorentz, en Concepción del Uruguay.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $450.696.280,52 y un plazo de ejecución de 90 días corridos, con 4 empresas que ofertaron.

El complejo dispone de un estadio cubierto con capacidad para 1.500 personas, espacios para la práctica de distintas disciplinas deportivas, un sector administrativo, gimnasio, habitaciones para alojar deportistas y una pista de atletismo con gradas. La obra busca resolver los problemas ocasionados por las filtraciones en las cubiertas del estadio, que provocaron deterioros en paredes, losas, instalaciones eléctricas y sectores del piso de madera. Para ello, se realizará la impermeabilización completa de las cubiertas y la reparación integral del solado interior.

En el exterior, se repararán y reemplazarán los sectores deteriorados del solado sintético de la pista de atletismo, respetando las características del material existente, entre otros trabajos.

La intervención permitirá recuperar espacios destinados a la práctica deportiva y al desarrollo de competencias, encuentros y otras actividades que convocan a deportistas y a la comunidad.

“Con estas tres nuevas licitaciones, desde CAFESG y el Gobierno de Entre Ríos continuamos impulsando obras orientadas al mejoramiento de la infraestructura escolar en la región de Salto Grande” expresó Cecco, presidente del organismo.

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