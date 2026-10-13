Comenzó el verano más largo de Entre Ríos con más de 600 millones de pesos impactados en la economía local

El fin de semana se vivió a pleno en San José con un gran movimiento de turisitas y excursionistas que disfrutaron de todos los atractivos. Entre los imperdibles, se destacaron el tradicional Concurso de Pollo al Disco, las Noches Termales y el lanzamiento oficial de la temporada de verano, anticipando todo lo que se viene para los próximos meses.

El finde en números

60% de ocupación hotelera.

Más de 2.000 ingresos al Complejo Termal.

Estadía promedio: 2 noches.

Más de 6.500 pernoctes registrados.

Gasto promedio por persona: $110.345 (alojamiento, transporte, gastronomía y atractivos).

Impacto económico estimado: $631.614.780 inyectados a la economía local.

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